Luis Alberto e la Lazio: "Sarà sempre la mia seconda casa. Non avevo un buon rapporto con Lotito…"

Se la Lazio si trova in un completo periodo di rifondazione e probabilmente di ridimensionamento lo si deve anche alla cessione in poco tempo di alcuni dei suoi leader tecnici: Milinkovic Savic, Felipe Anderson e Luis Alberto su tutti. Proprio il “Mago” spagnolo, da poco divenuto un nuovo giocatore dell'Al Duhail club qatarioita, si è concesso in una lunga intervista ai microfoni spagnoli di AS tornando a parlare degli ultimi mesi vissuti alla Lazio, del suo rapporto con Lotito e delle potenziali mete oltre al Qatar.

Fraioli

L'intervista a Luis Alberto

Sulla decisione di lasciare la Lazio



"Era il momento. L’estate scorsa ero vicino alla partenza e anche questa stagione non è stata affatto buona. Dopo le dimissioni di Sarri tutto è peggiorato e il mio rapporto con il presidente non era dei migliori possibili. Ho capito che il mio ciclo era finito e dovevo trovare una via d'uscita".

Gli ultimi mesi alla Lazio



"Non è stato il miglior finale possibile, perché mentalmente ho avuto difficoltà ad andare ad allenarmi e il rapporto con il presidente non mi ha aiutato per niente. Il tutto doveva essere chiuso. Lascio tanti amici e tanto amore in quella che considero la mia seconda casa".

Proposte dalla Spagna o dall'Europa?