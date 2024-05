Lazio Women-Ternana, Castiello nel post: “Dispiace per i nostri tifosi, daremo tutto per la A”

Il gol di Pirone al 93° minuto raffredda gli animi al Fersini, pareggiando il tiro di Göthberg segnato alla fine del primo tempo. Così, il primo vero tentativo di promozione della Lazio Women sfuma, influenzato anche da una direzione di gara piuttosto controversa. Ora, il prossimo appuntamento a Ravenna rappresenta un'altra occasione per le biancocelesti di raggiungere la Serie A. Al termine del match, Antonietta Castiello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club.



Penso che domenica come oggi sarà tutto nelle nostre mani: sono fiera della mia squadra. Sono contenta di come sono scese in campo: tutte vogliono far bene. Non mi aspettava tutta questa gente: sono fiera di tutti i tifosi che abbiamo. Dispiace che non possano festeggiare con noi ma ci sosterranno anche da lontano. Il giallo? Mi ha condizionato tanto ma è il ruolo mio: io meno e ogni tanto il giallo arriva. Penso che sia stato un anno pieno di impegno e fatica, il mister ci chiede tanto ma penso sia ripagato da quello che mettiamo in campo. E' da inizio anno che abbiano una tifoseria che fa invidia a tutti. Da martedì prepareremo la gara per vincerla e soprattutto metteremo tanto veleno per non averla portata a casa oggi".