Lazio Women-Ternana, Palombi nel post: “Andiamo a prenderci la promozione alla prossima”

Nell'ultimo momento possibile, la Lazio Women di mister Grassadonia manca l'occasione per la promozione diretta. Il gol di Pirone ha fissato il risultato sul pareggio dopo 93 minuti di gioco di alto livello da parte di entrambe le squadre. Ora le attenzioni si spostano sulla prossima sfida contro il Ravenna, dove la Lazio avrà una nuova opportunità di celebrare il suo ritorno in Serie A. Dopo il match, Claudia Palombi ha condiviso le sue emozioni suscitate dalla partita.

C'è sicuramente tanta amarezza, forse più rammarico perché abbiamo giocato come l'avevamo preparata. Andiamo a Ravenna prendercela. Tutti questi tifosi? E' un'emozione incredibile, voglio ringraziare tutti. Ci hanno aiutato tanto, abbiamo sentito il loro calore: da brividi. Ringraziamo noi a nomi di tutte questi grandi tifosi perché il sostegno che ci danno da inizio anno ci rende veramente tanto orgogliose. Conosco bene l'allenatore della Ternana, è un maestro: ha preparato la gara sotto ogni punto do vista, limitandoci per quello che poteva. Nella prima parte di gara credo che l'abbiamo fatta più noi, nella secondo abbiamo sofferto. Peccato per l'ultima disattenzione ma siamo orgogliose del lavoro fatto. Mancano due partite dove ci saranno squadre che daranno filo da torcere. Dovremmo essere brave a portare questo campionato a casa. E' tutto nelle nostre mani. Questo tifo è qualcosa di inspiegabile, sapete la mia fede, la mia lazialità: alzare gli occhi al cielo e vedere questo è uno spettacolo".