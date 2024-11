MOVIOLA - Bene Rapuano: giusto il rosso a Pobega e la decisione sul fallo in area ai danni di Isaksen

La Lazio batte 3-0 il Bologna all'Olimpico nella 13esima giornata di Serie A. Nessun problema per l'arbitro Antonio Rapuano, che gestisce bene una gara che già nella prima frazione di gioco ha visto un calciatore espulso. Di seguito la moviola della partita.

PRIMO TEMPO

Sanzioni solo ai danni di Pobega nella prima frazione di gioco. Il centrocampista rimedia un giallo al 23' per intervento falloso su Lazzari e a seguire trova anche il rosso. Il il calciatore dei felsinei al 34' entra in scivolata, e nettamente in ritardo, su Guendouzi e il direttore di gara non ha avuto dubbi: secondo giallo ed espulsione.

SECONDO TEMPO

Ammonito al 63' Gigot per aver fermato fallosamente Castro. A seguire, annullato un gol a Dia (65'): decisione corretta da parte di Rapuano, in offside era finito Castellanos. Successivamente giallo anche per Tchaouna all'84': fallo del francese su Miranda. A pochi minuti dal 90' ammoniti infine per Holm e Pellegrini per una discussione. Nel finale, bravo Rapuano a non fischiare immediatamente il fallo da rigore su Isaksen e concedere il vantaggio che poi ha portato al gol di Dele-Bashiru.