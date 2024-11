LE PAGELLE di Lazio-Bologna: i biancocelesti calano il tris

Nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andato in scena il posticipo della domenica tra Lazio e Bologna. Partita avvincente tra i biancocelesti che stanno vivendo un momento magico e i rossoblu che sono in grande fase di crescita e stanno iniziando ad assimilare il bel calcio del loro nuovo allenatore Vincenzo Italiano. La Lazio chiude il match con una vittoria per 3-0. I biancocelesti però hanno dovuto avere pazienza e perseveranza davanti ad un Bologna che è rimasto in 10 uomini nel primo tempo e che si è chiuso completamente in cerca di un punto prezioso. Alla fine sono stati meritatamente premiati i capitolini dopo aver sbloccato il match con la rete di Gigot, preceduta dalla giocata di Zaccagni e del gol nel recupero di Dele-Bashiru. Vediamo prestazione dei singoli e pagelle.

