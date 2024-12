Lazio, per Fazzini servono tempo e nuove condizioni: la situazione

Dopo il pareggio con l’Atalanta dello scorso sabato la Lazio non solo ha dimostrato grande forza e concentrazione, meritandosi le prime posizioni della classifica del nostro campionato, ma ha evidenziato anche una debolezza intrinseca proprio all’organico, durante il match in panchina c’erano soltanto 7 giocatori (in confronto ai 13 dell’Atalanta, ad esempio), ciò vuol dire che la società dovrà intervenire in questa sessione di mercato invernale per rinforzare la squadra e metterla nelle condizioni di continuare l’ottimo percorso iniziato finora, raggiungendo risultati sempre più soddisfacenti. Non è un caso che negli ultimi giorni si stia parlando di un probabile arrivo del centrocampista Fazzini dall’Empoli alla Lazio che andrebbe a coprire uno dei ruoli maggiormente in difficoltà attualmente, ovvero il centrocampo (in difficoltà anche per il lungo stop di Vecino e la probabile rescissione contrattuale di Castrovilli).

Lazio-Fazzini: cosa manca?

L’obiettivo principale della Lazio è assolutamente rinforzare il centrocampo, la scelta principale, per adesso, ricade sul giovane Fazzini dell’Empoli. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, manca ancora qualche giorno per concretizzare l’accordo e sono previsti nuovi contatti per definire la trattativa ancora non chiusa. L’Empoli consentirebbe la cessione del giovane sulla base del prestito biennale con una valutazione di 14-15 milioni con obbligo di riscatto. L’offerta per ora effettuata ammonta ad 1 milione subito e 11 per il riscatto obbligatorio nel giugno 2026, mancano, insomma 2 milioni ma Lotito conta di usare la stessa formula funzionale per gli affari di Dia (Salernitana), Rovella e Pellegrini (Juventus). L’ostacolo principale è l’indice di liquidità che per la Lazio risulta bloccato. Ci sono due possibilità per far arrivare il giovane centrocampista a Formello: sbloccare il mercato in uscita attraverso una cessione di pari o simile valore (primi fra tutti, Basic o Hysaj) o garantire l’operazione futura con una fideiussione. Se non dovesse andare in porto Fazzini, è stato comunque promesso un centrocampista a Baroni e si prevede che tale ruolo verrà coperto, magari da un altro profilo.

Continua nella prossima pagina