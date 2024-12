Lazio, scelto il goal più bello dell’anno: la celebrazione social

Con la partita di sabato scorso, pareggiata all’ultimo minuto dall’Atalanta, la Lazio chiude il 2024, un anno di cambiamenti importanti (si sono susseguiti sulla panchina , ad esempio, ben quattro tecnici: Sarri, Martusciello, Tudor e, infine, Baroni). Un anno di addii importanti, primo fra tutti il capitano Immobile, seguito da Luis Alberto e Felipe Anderson, un campionato, questo in corso, iniziato fra i timori di una ridimensionamento e un quasi totale scetticismo, smentiti dalla nuova Lazio costruita nel 2024, una squadra nuova, in perfetta sintonia, dove tutti si sentono importanti e valorizzati e che sta raggiungendo traguardi importantissimi come il quarto posto in classifica attuale e l’imbattibilità in Europa Europa League.

La Lazio celebra sui social il goal dell’anno

Come di consueto, negli ultimi giorni dell’anno, la società biancoceleste, sui propri profili social, lancia una sorta di contest per far scegliere ai tifosi il goal più bello ed emozionante dell’anno, il cosiddetto “goal dell’anno”. Tra i candidati di quest’anno, è stata scelta la rete di Pedro, giocatore rilevatosi importantissimo soprattutto negli ultimi mesi (nonostante quest’estate si parlasse di una partenza), nel match di Europa League contro l’Ajax terminata 1-3 per i biancocelesti. Quella dello scorso 12 dicembre è stata una grandiosa prestazione fatta dagli uomini di Baroni dopo le due contro il Napoli di Conte. Tre partite meravigliose, culminate dalla vittoria europea e dal goal di Pedro arrivato grazie alla corsa di Tavares e il tacco di Tchaouna.

Il video della Lazio