Summit Baroni-Lazio, arrivo a Formello di Fabiani e Bianchi: le ultime - VIDEO

In queste ore andrà in scena il fatidico colloquio tra il direttore sportivo, Angelo Fabiani, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito a Formello. Un summit che deciderà il futuro del club capitolino. Al Centro Sportivo di Formello nel frattempo sono arrivati il diesse Fabiani assieme al club manager Alberto Bianchi.

Il punto sul futuro della lazio

Oggi è tempo di bilanci in casa Lazio per capire le prossime mosse in chiave mercato della società. Tanti i punti da snocciolare. Ora dopo l‘ultimo deludente colpo contro il Lecce, la dirigenza biancoceleste è chiamata a rifondare l’ambiente. La società dovrà valutare le strategie più adeguate, a partite dalla questione tecnico, che possano riportare il sereno nella tifoseria.

L’incontro

L’incontro tra Lotito e Fabiani andrà in scena questa sera sul tardi, non ancora chiaro se il colloquio si svolgerà a Formello o in un’altra sede.

