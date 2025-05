Sarri-Lazio, il punto di Abbate: "Fabiani lo riprenderebbe di corsa. Vedremo..."

Con la possibile uscita di Marco Baroni alla guida tecnica della squadra biancoceleste, la società capitolina inizia a fare nuove valutazioni sul prossimo tecnico che siederà sulla panchina laziale. Uno dei profili che stanno più circolando nelle ultime ore è quello dell'ex Lazio, Maurizio Sarri, un dolce ritorno per parte della tifoseria.

Ai microfoni di Radio Laziale il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di un ritorno di Sarri alla Lazio, di seguito le sue parole.

L'idea Sarri c'è assolutamente, soprattutto in una parte della società. Vedremo dopo l'incontro di oggi fra Lotito e Fabiani se quest'idea, diciamo, sarà a 360 gradi, al 100% coinvolgerà tutta la società, quindi anche Lotito, e poi bisogna attendere anche eventualmente la risposta di Sarri che giustamente vuole riflettere.

Fabiani lo riprenderebbe di corsa, non c'è dubbio, ma questo insomma anche durante la stagione, diciamo che privatamente aveva già visto questa squadra in mano a Sarri competere e fare meglio onestamente di quello che ha fatto Baroni. A tal punto che Fabiani ha pure sondato, questo l'ho scritto nel pezzo di stamattina, anche gli umori dello spogliatoio di alcuni senatori per l'eventuale ritorno.