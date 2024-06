Zaccagni dopo il gol all'ultimo secondo: "Soddisfazione immensa, sono emozionato"

Mattia Zaccagni ha regalato la qualificazione all'Italia. Il laziale, subentrato all'81esimo con gli azzurri ancora in svantaggio, con un gol clamoroso all'ultimo secondo ha riportato il risultato in parità permettendo il passaggio del turno come secondi del girone.

Le parole di Zaccagni dopo il gol

Queste le parole di Zaccagni, visibilmente emozionato, ai microfoni della Rai dopo quello che è stato il suo primo centro in nazionale: