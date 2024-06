Croazia-Italia, Spalletti nel pre partita: "Ci sono stati comportamenti che non voglio rivedere, ma questa sera dobbiamo reagire"

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Croazia-Italia, il Ct Spalletti ha presentato la sfida di questa sera e ha parlato delle scelte di formazione: dopo il modulo delle prime due uscite utilizzato con Albania e Spagna, il tecnico è passato alla difesa a 3, proponendo un 3-5-2.

Già in America e a Empoli abbiamo giocato così e le convocazione lo facevano attendere, era una cosa di cui si era parlato. Avevo l'esigenza di mettere uno più vicino alla prima punta, Scamacca è rimasto troppo solo nella prima partita. E poi avevo bisogno di assorbire i tagli dei loro centrocampisti, loro hanno due terzini che spingono moltissimo e ci sono già due che li aspettano. E allo stesso tempo manteniamo intatta la qualità a centrocampo, per far alzare gli esterni

L'ho visto entrare benissimo. Nell'ultima partita non siamo stati capaci di fare quello che volevano e che possiamo. Ci sono stati comportamenti che non voglio rivedere, ma abbiamo le carte in regola per fare una partita equilibrata in mezzo al campo. Noi vogliamo essere nelle condizioni di avere la sostanza per tenere in equilibrio la partita