Gli impegni delle giovanili biancocelesti nel weekend

Questo fine settimana si chiude il mese di febbraio per le giovani aquile biancocelesti e la Lazio sul proprio sito ufficiale ha reso noti tutti gli impegni delle giovanili, che giocheranno sabato e domenica.

Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio sul proprio sito con orario e data delle partite:



"Come di consueto, sabato aprono il fine settimana i ragazzi di Tommaso Rocchi, impegnati nello scontro diretto sul campo della Vigor Perconti. I biancocelesti vogliono difendere l’imbattibilità ed il primato nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, mentre gli avversari, dietro di una sola lunghezza puntano al sorpasso. Domenica i ragazzi di mister Rocchi ospitano i pari età della Ternana, sfida valida per il campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio deve mettere in cassaforte i tre punti per rimanere nel gruppo di testa.

Domenica mattina, l’Under 18 di Francesco Punzi è impegnata sul campo dell’Atalanta. Uno scontro diretto tra i biancocelesti quarti in classifica ed i bergamaschi sesti, dietro di 3 lunghezze. La Lazio deve cercare di difendere la zona playoff.

Torna in campo l’Under 17 di Marco Alboni. Le aquile classe 2007 fanno visita al Frosinone. La Lazio deve cercare di scrollarsi di dosso un mese negativo per riprendere il volo. Uno scontro diretto tra i biancocelesti quinti con 28 punti ed il Frosinone subito dietro con 2 punti in meno.

Doppio impegno casalingo per Under 15 e 16 impegnate al ‘Green Club’. Domenica mattina, i primi a scendere in campo sono i ragazzi di Giorgio Galluzzo, la Lazio ospita il Lecce. I biancocelesti vogliono proseguire la striscia positiva di risultati, contro i pugliesi terzultimi della classifica. Situazione differente per i ragazzi dell’Under 16. Le aquile classe 2008 di mister Procopio devono difendere il secondo posto della classifica, mentre il Lecce, attualmente sesto, non può perdere punti per cercare di rimanere nella zona playoff.

Tutto è pronto per un altro fine settimana ricco di big match."

Che sia una giornata ricca di emozioni e vittorie per il nostro settore giovanile.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 21^ Giornata

ATALANTA-LAZIO

Domenica 25 Febbraio, ore 11 Centro Sportivo ‘Bortolotti 6’ – Ciserano (BG)

Under 17 Nazionali – 19^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 25 Febbraio, ore 15 Stadio ‘Luigi Meroni’ – Ripi (FR)

Under 16 Nazionali -19^ Giornata

LAZIO-LECCE

Domenica 25 Febbraio, ore 12:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

Under 15 Nazionali - 19^ Giornata

LAZIO-LECCE

Domenica 25 Febbraio, ore 10 Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

Under 14 Pro -14^ Giornata

LAZIO-TERNANA

Domenica 25 Febbraio, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 20^ Giornata

VIGOR PERCONTI-LAZIO

Sabato 24 Febbraio, ore 15 ‘Vigor Sportivig Center’- Roma