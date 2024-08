Lazio, riapre la campagna abbonamenti: il comunicato della società

Nella giornata di ieri, qualche istante prima dell’inizio di Lazio-Venezia, la società ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti "One faith, one passion”. In questi minuti, tramite un comunicato ufficiale, sono stati resi noti data e orari in cui i tifosi potranno sottoscrivere l’abbonamento. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Depositphotos

Il comunicato della Lazio sulla riapertura della campagna abbonamenti

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, martedì 20 agosto, fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto, riaprirà la campagna abbonamenti "One Faith, One Passion". La nuova vendita, come già comunicato, includerà anche ulteriori 600 posti in totale, 300 in Curva Nord e 300 in Curva Maestrelli.

Il tweet della Lazio