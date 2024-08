Nella vittoria di ieri risaltano le prestazioni di Castellanos, Zaccagni e il nuovo arrivato Dele-Bashiru, autore di una grande prova dal punto di vista fisico. Il direttore sportivo Fabiani, ai microfoni della nuova emittente del mondo biancoceleste Radio Laziale, ha commentato il calciomercato e ha chiuso parlando della contestazione dei tifosi avvenuta durante il primo tempo della gara con il Venezia. Queste le sue parole

La qualità si fa vedere quando si vincono le partite mettendo la palla in porta. È vero che abbiamo cercato di prendere giocatori con fisicità, con motore. I temi cambiano e oggi bisogna andare dietro all’avversario e quindi bisogna ridurre questo handicap. Poi si può giocare anche con tre trequartisti, ma sono questioni più profonde. Il mercato? Chiude il 30 agosto a mezzanotte, non dorme mai. Ho sempre detto che se ci dovesse essere l’opportunità per migliorare noi abbiamo l’obbligo per migliorare, questo non significa prendere tanto per farlo. L’intenzione è ora è di sistemare i giocatori fuori dalla lista. Per prendere un giocatore Over bisogna mettere giocatori fuori dal gruppo e questa è una scelta sofferta, quindi, bisogna trovare qualcuno che ti migliora per far uscire un elemento dalla rosa. Da Greeenwood a Dia, cos’è cambiato nelle scelte? Non è successo nulla, sono dinamiche tecniche di mercato: si punta tizio per arrivare a Caio. Il calciomercato è questo. Ci sono molti miei colleghi che puntano centinaia di giocatori. Se Greenwood avesse accettato l’offerta, anche superiore del Marsiglia, avremmo valutato di prenderlo. Poi sapevamo che lui aveva altre intenzioni, pazienza. I migliori affari sono quelli che non si fanno.