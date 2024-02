Il Tempo| Biglietti finiti in un'ora. 3.200 laziali a Monaco

Al via ieri la vendita: pochi minuti e i biglietti per assistere alla gara tra Bayern Monaco e Lazio sono sfumati. Una situazione che non sorride ai tantissimi tifosi biancocelesti che avevano già prenotato volo e albergo in quel di Monaco, salvo poi dover rinunciare al biglietto per assistere alla partita. Problemi sono nati nel momento in cui, su siti non autorizzati, sono stati messi in vendita i biglietti per assistere la gara, anche se a prezzi triplicati.

C'è, poi, anche chi si è arreso all'idea di assistere la gara affianco ai tifosi del Bayern Monaco, comprando così un biglietto in tribuna e no nel settore ospiti. Sui social sono centinaia le richieste di intervento da parte dei tifosi biancocelesti alla Lazio che si è vista chiudere le porte in faccia dal club tedesco, pur avendo sollecitato una maggiore disponibilità.

Il Tempo