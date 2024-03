CdS | Lazio, devi riaccendere l'Olimpico

Stasera ci saranno gli abbonati e pochi tifosi in più. Come riporta il Corriere dello Sport, per il posticipo con l'Udinese sono stati venduti solo 3.300, influenzati dalla calendarizzazione del lunedì e dalla vendita scattata nella settimana dell'eliminazione in Champions. Gli spettatori stasera non saranno più di 35mila, soglia ancora non toccata. Mai in questa stagione sono stati venduti così pochi biglietti, il club si aspettava una risposta più numerosa.

La stagione non è finita, adesso la Lazio ha la necessità di ricominciare a pedalare in campionato. Mancano undici giornate, di cui sei in casa. Da qui a fine maggio a Roma si affronteranno Udinese, Juve, Salernitana, Verona, Empoli e Sassuolo, più la gara di Coppa Italia sempre contro la Juve e un'eventuale finale. Alla rincorsa europea devono crederci calciatori e tifosi, insieme. I sostenitori sono sempre stati protagonisti in questa stagione, ance in trasferta. Non va spento l'entusiasmo, la spinta dei laziali è in grado di fare la differenza.

In casa in campionato la Lazio ha totalizzato 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, soli 13 gol fatti e 10 subiti. Poche reti e poco spettacolo. Lo spirito richiesto dai tifosi non è mancato contro il Milan, in cui nonostante la sconfitta, si è notata la voglia di non mollare. Si chiede lo stesso atteggiamento stasera.