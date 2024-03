SERIE A | Salta ufficialmente un’altra panchina: il comunicato del club

Salta ufficialmente la panchina del Lecce. La notizia era nell’aria, soprattutto dopo l’episodio spiacevole che ha visto coinvolto il tecnico D’Aversa e il calciatore del Verona Henry. L’ormai ex tecnico del Lecce aveva colpito il calciatore con una testata al termine del match e il club pugliese aveva immediatamente preso le distanze dal suo allenatore condannando il gesto. Proprio l’episodio di ieri è la causa dell’esonero, così come si legge nel comunicato ufficiale: “Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister e al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”