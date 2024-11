Lazio-Inter: tutte le info per l'acquisto dei biglietti

Dopo aver affrontato Milan, Fiorentina e Juventus in questa prima parte di stagione, la Lazio di Marco Baroni è attesa da altri importanti big match nel prossimo mese. I biancocelesti infatti affronteranno il Napoli due volte (in Coppa Italia ed in Serie A), l'Atalanta, l'Inter e la Roma; nonché l'insidiosa trasferta olandese contro l'Ajax.

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti della sfida Lazio-Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45.

Nella pagina successiva il comunicato della Lazio con tutte le informazioni sui biglietti