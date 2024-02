Ex Lazio, doppietta di Luka Romero all'Atletico Madrid di Simeone

Luka Romero diventa protagonista nella prima gara da titolare con l'Almeria. L'argentino classe 2004, in prestito dal Milan, si è preso la scena contro un altro ex Lazio, Diego Pablo Simeone. Tra Almeria e Atletico Madrid la sfida è finita 2-2-.

Correa ha portato subito in vantaggio i suoi (2') e Luka Romero ha pareggiato i conti a metà del primo tempo (27'). Nella ripresa è ancora l'Atletico ad andare in vantaggio, stavolta in gol de Paul, ma ci ha pensato di nuovo Luka Romero a ripristinare la parità.