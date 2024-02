Il Messaggero | Immobile per la Lazio e l'azzurro

Ciro Immobile ha diversi obiettivi da conseguire da qui al termine della stagione: portare la Lazio nuovamente in Champions, andare in doppia cifra per l'ottava volta consecutiva nella classifica dei cannonieri, partire per la Germania e mettersi a disposizione di mister Spalletti nella nuova Nazionale. Sarri ha organizzato un piano per gestire le sue energie, ovvero un'ora di gioco se parte dal 1' o mezz'ora se parte dalla panchina.

Venerdì ci sarà il Milan, poi si partirà per Monaco con l'obiettivo di difendere il proprio gol contro la corazzata di Tuchel, ma nonostante questo tipo di impegni sembra il prescelto per partire titolare anche domani contro la Fiorentina. Dopo l'importantissima vittoria contro il Torino servono altri punti per avvicinarsi ancor di più al quarto (o quinto) posto. La società avrebbe dovuto rinforzare la squadra: visto il lungo infortunio di Zaccagni e il calo di rendimento di Pedro sarebbe stato utile un innesto in attacco. Sarri, invece, si ritrova a schierare gli stessi anche contro la Fiorentina, non rinunciando alla capacità di attaccare gli spazi di Immobile e alla velocità di Felipe e Isaksen.

Ciro ha già segnato otto gol contro la Fiorentina, grazie ai quali si sono ottenute sette vittorie e un pareggio. Proprio al Franchi, Immobile ha preso parte a sei reti (quattro gol e due assist) nelle ultime cinque presenze. Questi numeri sicuramente non sfuggono di certo all'allenatore e ne terrà sicuramente conto per la scelta della formazione. Inoltre, Ciro ha dei record personali da raggiungere: dopo il 200esimo gol non si è fermato e ora ha messo nel mirino Baggio (205) e Di Natale (209).

Tra i suoi obiettivi c'è anche la Nazionale. Spalletti lo ha chiamato solo per il suo debutto e Scamacca, nonostante non sia più il titolare dell'Atalanta, sembra il preferito del ct. Per Raspadori è arrivato il terzo allenatore stagionale, ma per i primi due non è mai stato un titolare. Kean è sparito dai radar e Retegui si sta riprendendo a fatica. Ciro ha la grande occasione per riprendersi il posto.

Il Messaggero