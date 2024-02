Buon compleanno Dino Zoff! L'ex allenatore e presidente della Lazio compie 82 anni

Oggi 28 febbraio è il compleanno di una delle leggende del calcio italiano e non solo. Compie 82 anni il portiere Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio. E' stato sulla panchina biancoceleste per ben tre volte, dal 1990 al 1994, poi nel 1997, anno in cui ne fu anche presidente, e infine nel 2001.

Zoff ha legato la sua attività calcistica principalmente alla Juventus, con cui ha giocato per undici stagioni consecutive senza mai saltare una partita. Con i bianconeri ha vinto sei campionati italiani, due Coppe Italia e una Coppa UEFA, e ha disputato due finali di Coppa dei Campioni e una di Coppa Intercontinentale. Ha anche sfiorato la vittoria del Pallone d'Oro nel 1973, premio a cui è stato candidato più volte.