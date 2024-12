Dele-Bashiru sui social: post tra gioia e amarezza

Ancora un'altra prova di carattere, forza e qualità al centro del campo per il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. Il giovane nigeriano sta scalando posizioni in mezzo al campo raccogliendo consensi nell'ambiente laziale, sia per quanto riguarda i tifosi, sia per la fiducia che il suo mister Marco Baroni gli sta dando.

Il calciatore maglia numero 7 ha segnato un bellissimo gol con una sovrapposizione in profondità che gli ha permesso di trovarsi a tu per tu con il portiere dell'Atalanta Carnesecchi, quest'ultimo battuto da potenza e freddezza da Dele-Bashiru. Il gol però, purtroppo non è bastato per far guardagnare alla Lazio tre punti importantissimi. Il giocatore nigeriano esprime, tramite social, la sua gioia per il gol e la sua amarezza per la vittoria sfumata a pochi minuti dal triplice fischio finale.

Il post social di Dele-Bashiru

Il suo match questa sera

Partita di quantità e qualità per Dele-Bashiru, sopratutto nei primi 45 minuti di gara. Il centrocampista nigeriano ha disputato un ottimo match, prestazione impreziosita anche dal livello dell'avversario che questa sera la Lazio incontrava nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Dele-Bashiru ha mostrato le sue importanti doti, quelle di pressing e rottura in fase difensiva e dinamismo, corsa e incursioni in fase invece offensiva. Proprio da una sua penetrazione è arrivato il gol del vantaggio biancoceleste, concluso da un tiro su cui Carnesecchi non ha potuto fare niente.