Lazio, senti Castellanos: “La fiducia del club è stata importante per me. Vi dico tutto su Baroni, Immobile e la Nazionale”

La passata stagione non è stata una delle migliori per Castellanos: l’attaccante arrivato la scorsa estate dall’esperienza al Girona ha mostrato diverse qualità dal punto di vista tecnico ma allo stesso tempo ha trovato alcune difficoltà sotto il punto di vista dei gol, mettendone a segno soltanto 6 gol in tutte le competizioni. Con la partenza di Immobile al Besiktas, Castellanos avrà molte più responsabilità, con la speranza che questo possa davvero essere il suo anno. In questi minuti ha parlato ai microfoni di SkySport direttamente dal ritiro di Auronzo, queste le sue parole.

Castellanos sul passato, futuro e l’eredità che lascia Immobile

L'anno scorso è stato un anno complicato perché ho giocato meno di quanto avevo fatto a Girona, ma mi sono sentito bene con la fiducia di Ciro e degli allenatori. Ora inizia una nuova avventura, sono concentrato e pronto di testa per far bene qui e allenarmi forte. La fiducia del club è stata importante per me. Eredità pesante dopo Immobile? La pressione c’è sempre. Fare un buon lavoro per la squadra ma per me giocare di più sarà importante per la mia fiducia e per la squadra

Castellanos sugli obbiettivi collettivi e personali

Obiettivo doppia cifra di gol? Il mio obiettivo è giocare, non ho fissato traguardi personali. Certo il gol per un attaccante è importante ma quello che conta è aiutare la squadra. Baroni è un allenatore che sa tanto ed è importante e mi sta dando tanta fiducia. Mi chiede di lavorare molto per la squadra. Siamo una rosa giovane ma sappiamo che questo club deve vincere sempre, partita dopo partita. L’importante sarà lavorare insieme, sempre. L'obiettivo di squadra è arrivare sempre in alto. In campionato, in Coppa Italia e in Europa

La nazionale e i consigli di Immobile