AURONZO DAY 7 | Esercitazioni con divisione per catene laterali e rigori a fine allenamento. Hysaj raggiunge la squadra

Doppia seduta alla vigilia del test amichevole contro il Trapani (gara in programma allo Zandegiacomo alle 18). Intorno alle 17.30, come di consueto, la squadra si è ritrovata per l'allenamento pomeridiano.

I primi a scendere in campo sono stati i portieri. A seguire, solito riscaldamento per la squadra prima delle esercitazioni con divisione per catene laterali.

L'allenamento si è concluso con una serie di rigori, dal dischetto: Noslin, Dele-Bashiru, Basic, Guendouzi, Sanà Fernandes, Tchaouna e Isaksen.

Nel frattempo Hysaj ha raggiunto la squadra ad Auronzo di Cadore e ha svolto un lavoro blando nel campo adiacente.