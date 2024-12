Lazio, situazione infortuni: probabili tempi di recupero per Pedro e Noslin

Già a partire da sabato, la Lazio dovrà affrontare una delle squadre più forti di questo campionato in una sfida attesissima: l’Atalanta. Quella del 28 dicembre sarà una partita dura e da vincere con compattezza e determinazione, le difficoltà non finiranno. Con l’inizio del 2025, la Lazio incontrerà la Roma nella stracittadina in casa giallorossa. La squadra di Ranieri, dopo un inizio di campionato assolutamente turbolento, considerando il derby un’occasione di rilancio, in classifica ma soprattutto dal punto di vista emotivo. Proprio per questo, e biancocelesti dovranno preparare due sfide dal punto di vista tattico, ma soprattutto mentale. Gli infortuni ufficializzati ieri dalla società dei calciatori Pedro e Noslin, sicuramente, non aiuteranno la squadra a far fronte a questi due importanti impegni e sarà un fattore a cui baroni dovrà porre rimedio.

L’infortunio di Pedro, probabile tempi di recupero

Brutte notizie arrivano da Villa Mafalda, clinica di riferimento della squadra capitolina.la trasferta di Lecce ha lasciato il suo segno e Baroni ne ha persi altri due, primo fra tutti Pedro. Nel finale di partita al via del mare ha sentito “pizzicare” dietro la coscia e la risonanza magnetica ha evidenziato un primo grado al bicipite femorale. Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tempi classici richiederebbero due o tre settimane di stop, quindi assenza di Pedro per l’Atalanta, la Roma e forse anche per il Como. A Formello, però, filtra un’ottimismo importante circa il fatto che potrebbero bastare una decina di giorni.nel comunicato del club si parla di “lesione di basso grado al semimembranoso della coscia destra“. Proprio in un momento in cui lo spagnolo di 37 anni si stava configurando come pedina fondamentale nel gioco di Baroni, tutto si ferma. Ora c’è hai bisogno di preservare quello che è considerato un top player in casa Lazio e riportarlo nell’ottima condizione con cui lo spagnolo aveva iniziato la stagione: sette goal e quattro assist tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, con l’ultimo goal a giro ad Amsterdam.

