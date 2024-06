Impallomeni: "Post-Tudor? Non puoi presentarti con Baroni. Lotito punterà tutto su..."

L'avventura di Igor Tudor alla Lazio è finita nel peggiore dei modi dopo soli 3 mesi. Prima le discussioni accese con la società per le vedute diverse in merito al calciomercato e al valore della rosa attuale, poi la contestazione dei tifosi che hanno attaccato duramente il croato nella giornata di ieri. L'ambiente Lazio negli ultimi mesi non sta vivendo un bel momento e l'aria che si respira a Formello è pesante, più o meno da quando Sarri ha presentato le dimissioni in marzo.

Il successore di Tudor: Baroni e non solo

Ora, una volta che Tudor presenterà le dimissioni ufficiali, la Lazio dovrà trovare in fretta e furia un nuovo allenatore per programmare la prossima stagione. Lotito è già al lavoro, e nelle ultime ore ha preso quota il nome di Baroni, anche se la situazione è ancora in evoluzione. Un altro nome che aleggia è quello di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese ha chiuso bruscamente il proprio rapporto con la Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia ed è attualmente senza incarico. Stefano Impallomeni, ex giocatore e attualmente giornalista, è un grande sostenitore di Max e ha ribadito il suo pensiero ai microfoni di TMW Radio, affermando che l'ex allenatore della Juve sarebbe il nome perfetto per sostituire Tudor.

Depositphotos

Allegri-Lazio? Le parole di Impallomeni: