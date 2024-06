Lotito: "Tudor via dalla Lazio? Non ne sono a conoscenza. Se poi fa come Sarri..."

In merito alla notizia uscita nelle ultime ore dell'imminente addio di Igor Tudor alla Lazio, il Presidente biancoceleste Claudio Lotito si è espresso ai microfoni di Tag24.

Tudor ha lasciato la Lazio? Non ne sono a conoscenza. Non so cosa dirvi, il giorno che se ne è andato via Sarri io ero in commissione e mi hanno detto: ma si è dimesso Sarri? Se Tudor fa come lui non so che dirvi, ma io non lo so.