Serie A, Lecce-Lazio: le probabili formazioni e curiosità

Il Lecce affronta la Lazio sabato alle 20.45 nella sfida che conclude la 17ª giornata di Serie A.

Dopo il successo nello scontro diretto contro il Monza, i salentini puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la corsa alla salvezza. Situazione diversa per i biancocelesti, reduci da una pesante sconfitta casalinga contro l’Inter, che cercano riscatto per accorciare sulle prime posizioni della classifica.

Precedenti tra Lecce e Lazio

La Lazio ha ottenuto 18 successi contro il Lecce in Serie A (7 pareggi, 9 sconfitte), una percentuale del 53%. Tra le squadre affrontate almeno 30 volte, i biancocelesti vantano solo un margine di vittorie maggiore contro Cagliari (55%) e Livorno (61%). Il Lecce, però, è in striscia positiva casalinga contro i capitolini: tre successi consecutivi.

Curiosità e statistiche

Il Lecce è imbattuto da quattro partite interne in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), il miglior rendimento dal 2012. Sul fronte opposto, la Lazio segna quasi esclusivamente da dentro l’area (97% dei gol), mentre i salentini sono la squadra con meno reti interne nel torneo.

Focus sui giocatori

Nikola Krstović, attaccante del Lecce, è il giallorosso con la media tiri più alta (3.9) dal 2004/05. La Lazio, senza Valentín Castellanos, ha una percentuale di vittorie del 20%, che sale al 55% con l’argentino in campo.

