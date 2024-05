Lazio-Empoli, ecco l'orario d'inizio dei festeggiamenti

Lazio-Empoli

Non sarà una semplice partita di campionato quella che andrà in scena domenica 12 maggio alle 12:30. Infatti, proprio Il 12 maggio di esattamente 50 anni fa, la Lazio si è laureata campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. L'obiettivo di tifosi e società è ricreare l'ambiente di quella storica giornata. I biancocelesti scenderanno in campo con la maglia celebrativa presentata qualche giorno fa e già acquistata da moltissimi tifosi. Saranno numerosi anche gli invitati speciali, i campioni dello Scudetto e i figli di chi, purtroppo, non potrà essere partecipe, ma ci guarderà da lassù. Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore l'iniziativa “Di padre in figlio” ideata da Giancarlo Oddi e Pino Wilson 10 anni fa, in occasione del 40°annivversario, in cui si radunarono all'Olimpico circa 65.000 spettatori. Anche la curva nord sta preparando una coreografia per l'occasione.

Proietto

Il comunicato della Lazio