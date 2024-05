Martini: "La nostra Lazio un romanzo incredibile. Domenica all'Olimpico..."

Dopo Giancarlo Oddi è il turno di Luigi Martini. Intervenuto sulle frequenze di Radiosei dopo il suo ex compagno di squadra, Martini ha voluto ripercorrere alcuni passaggi della sua carriera alla Lazio e di quella squadra magica che nel 1974 vinse il tricolore sotto la guida di Tommaso Maestrelli. Ricordiamo che i festeggiamenti per il 50° anniversario del primo scudetto sono in programma per domenica in occasione del match casalingo contro l'Empoli al quale, ovviamente, sarà invitato insieme al resto di quella squadra gloriosa.

Queste le sue parole:

Della nostra Lazio, la cosa meno importante era la questione tecnica, malgrado la presenza di grandi campioni. La cosa decisiva da sottolineare è che non esiste altra squadra della storia del calcio che abbia quel tipo di storia. Un romanzo incredibile, una storia unica, gente che si lanciava con il paracadute, ma soprattutto il lato umano di quella squadra. Chi nel mondo può dire di aver fatto quello che ha fatto Oddi, portando Giorgio e Pino a riposare con il Maestro nella stessa cappella. Con queste cose ci fai una serie televisiva infinita, è una storia che oscura tutto ed è la ragione per cui i tifosi non se lo dimenticano. Sono storie che ti prendono l’anima. Chi non si emoziona davanti a tutto questo sbaglia.

Il ritorno all'Olimpico