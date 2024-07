Nuova amichevole estiva per la Lazio: sarà contro una big della Bundesliga

La Lazio è pronta ad affrontare un'amichevole estiva di alto livello in preparazione del prossimo campionato: la squadra allenata da Marco Baroni scenderà in campo il 10 agosto alle ore 18 per confrontarsi con il Red Bull Lipsia, squadra di prima fascia della Bundesliga tedesca. Ad annunciarlo, è stata la stessa società teutonica attraverso un comunicato ufficiale. Il match si disputerà alla Red Bull Arena, casa dei Die Roten Bullen.

Il comunicato:

Test finale! L'RB Lipsia giocherà un'amichevole contro il club italiano di prima divisione Lazio Roma due settimane prima dell'inizio della nuova stagione della Bundesliga. Sabato 10 agosto si svolgerà il duello tra i Red Bull e i partecipanti alla UEFA Europa League alla Red Bull Arena alle ore 18 (apertura dello stadio: ore 16).

I biglietti sono disponibili a partire da 15,00 euro. I bambini pagano 5,00 euro. I biglietti saranno disponibili nell’app RBL ticket fino al 31 luglio. Non appena i biglietti saranno disponibili nell’app, tutti gli acquirenti riceveranno un’e-mail.

È possibile acquistare fino a dieci biglietti a persona

Il tweet del Lispia: l'annuncio dell'amichevole con la Lazio