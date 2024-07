Euro2024 | Merino mandala Spagna in paradiso: beffata la Germania all'ultimo istante

Match ricco di emozioni quello tra Germania e Spagna: la sfida sembrava essere indirizzata verso i calci di rigore, ma Mikel Merino, all'ultimo minuto dei tempi supplementari, manda la Spagna in semifinale e gela i padroni di casa. Inutile pareggio momentaneo di Wirtz: la Germania termini qui il proprio percorso ad Euro2024, cadendo sotto i colpi delle furie rosse.

Depositphotos

La partita

La sfida, considerata una finale anticipata, non ha deluso le aspettative. Ritmo forsennato con occasioni da una parte all'altra: il tutto condito da giocate di qualità elevatissima.

Nel primo tempo le squadre si equivalgono, alternando momenti di predominio territoriale: tra gli spagnoli, i giocatori più pericolosi sono i giovanissimi Yamal e Nico Williams. Anche i ragazzi di Nagelsmann non hanno mollato di un centimetro, dimostrando tutta la qualità a disposizione: Kai Havertz va vicino al gol in due occasioni, ma il primo tempo termina sullo 0-0 nonostante l'alta intensità vista in campo.

Nel secondo tempo, la Spagna entra in campo molto più determinata: Morata sfiora il gol da dentro l'area piccola, ma il match inizia a pendere verso le furie rosse, che prendono il sopravvento del campo. Yamal sale in cattedra e sforna assist, fino a quello decisivo per Dani Olmo che di precisione la metta in buca d'angolo. 1-0 e partita che si sblocca. La Germania all'inizio è stordita, ma con il passare del tempo prende ritmo e alza l'intensità: nel giro di qualche minuto, Andrich, Havertz e Füllkrug (che colpisce un palo) sfiorano il gol. La porta sembra stregata per i tedeschi, dopo l'ennesima occasione di Havertz che per poco non segna di pallonetto da 25 metri. Quando ormai la partita sembrava finita, Florian Wirtz realizza un gol pesantissimo all'89': su assist di Kimmich, il trequartista del Leverkusen schiaccia la palla a terra di prima e spedendola alle spalle di Unai Simon. 1-1 e partita ai supplementari.

I tempi supplementari: la decide Merino, Spagna avanti

Il primo tempo supplementare termina ancora in pareggio, ma nel secondo succede di tutto: la Germania spinge tanto e da un momento all'altro sembra poter ribaltare la partita, poi Cucurella la tocca di mano in area ma per l'arbitro Taylor si può proseguire. Dopo l'ennesima occasione tedesca con Füllkrug, la Spagna, al 119' trova la rete che vale la vale la semifinale: Mikel Merino, con un colpo di testa, manda in paradiso tutta la Spagna proprio sullo scoccare del 120' minuto e regala una gioia immensa alla sua Nazionale. Mastica amaro la Germania, che termina qui il proprio percorso ad Euro2024 nonostante una partita giocata ad altissimi livelli e che probabilmente meritava di finire quantomeno ai calci di rigore.

Il prossimo avversario della Spagna

La Spagna affronterà la vincente di questa sera tra Francia e Portogallo.