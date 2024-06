Ufficiale, ecco come cambia il regolamento della Primavera

La modifica del campionato Primavera, che diventerà Under 20, rappresenta un cambiamento significativo nella valorizzazione dei giovani calciatori.

Fraioli

Primavera Under 20: cosa cambia?

Con questa nuova struttura, i giocatori nati nel 2005 potranno partecipare regolarmente alle partite senza essere considerati "fuoriquota". Precedentemente, a partire dalla stagione 2019/20, le squadre potevano utilizzare fino a 5 giocatori fuoriquota, ma ora solo uno sarà permesso, senza limiti di età, a patto che non partecipi alle ultime cinque partite del campionato e ai playoff.

Le squadre dovranno inoltre includere nella loro rosa di 22 giocatori almeno 8 di nazionalità italiana e altrettanti 8 che abbiano giocato almeno due stagioni in Italia: questa misura è volta a garantire una presenza significativa di talenti locali e di giocatori con esperienza nel campionato italiano.

I giocatori 2005 in forza alla Lazio:

I giocatori classe 2005 presenti nella rosa biancoceleste sono: Magro, Nazzaro, Milani, Di Tommaso, Bordon, Zazza, D'Agostini, Dutu e Sardo (in scadenza di contratto e in trattativa per il rinnovo). Questi giocatori, se resteranno a disposizione di Sanderra per il prossimo anno, potranno essere impiegati senza nessun tipo di problema.