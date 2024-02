Lazio-Bologna | Maresca si occuperà della partita

Lazio Bologna sarà l'anticipo di Domenica, si giocherà all'Olimpico alle 12.30. La 25esima giornata pone la Lazio davanti a uno scontro diretto complesso per la lotta quarto posto in Champions League. La terna arbitrale è stata da poco resa nota: Arbitro Maresca; assistenti Mondin e Rice; quarto uomo Feliciani; VAR Mazzolene; AVAR Di Martino. Sono ben 24 i precedenti tra Maresca e la Lazio, divisi in 12 vittorie, quattro pareggi e 8 sconfitte. I biancocelesti sono la squadra diretta più volte dall'arbitro napoletano.