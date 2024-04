CdS| Circa 16.000 laziali pronti per la sfida di sabato

Continua il periodo di fuoco: dopo l'andata di Coppa Italia, la Lazio pensa al derby: saranno circa 16mila i tifosi laziali che assisteranno alla gara contro la Roma. Solo pochi mesi fa, il 10 gennaio, il derby si giocò tra Sarri e Mourinho. Una striscia di 6 gare che proseguiva dal 2021. Ma ora si affronteranno due nuove realtà: Tudor contro De Rossi.

Stracittadina dal sapore europeo

Solo tre giorni per la sfida che vale per la supremazia cittadina ma non solo: la rincorsa al quinto posto prosegue. Tra Roma e Lazio passano 6 punti, con l'Atalanta sesta a due punti e una gara da recuperare. Un derby che potrebbe quasi chiudere i giochi o riaprirli completamente in caso di successo di una o dell'altra squadra. Una partita molto sentita che, in questo caso, ha anche un valore doppio.

Aprile ad alta tensione

Non solo il derby: ad aspettare la Lazio un mese assai difficile. Il 23 ci sarà la seconda sfida contro la Juventus per qualificarsi in finale di Coppa Italia. Si riaffronterà la Juve per la terza volta nel giro di 25 giorni. Per il ritorno contro i bianconeri sono stati venduti 20.000 biglietti, traguardo superato ieri mentre Tudor preparava la sfida di Torino. Le vendute avranno un'impennata dopo il weekend.