Lazio-Juventus: il giudice sportivo sanziona la società biancoceleste

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A, è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 30ª giornata di Serie A TIM.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI LAZIO-JUVENTUS

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

MULTA PER LA LAZIO

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

LAZIO-JUVENTUS 1-0: la decide Marusic al 93'

Una partita che sembrava ormai archiviata sul pareggio con uno striminzito 0-0 con non andava bene a nessuna delle due squadre. Ai punti sicuramente la Lazio meritava di vincere e poi il francese Matteo Guendouzi pennella per Adam Marusic, che al 93', svetta di testa in area e imbuca Szczesny che non può fare nulla.