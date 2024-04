Va in archivio la 32esima giornata con i posticipi di Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona.

Fiorentina-Genoa

La gara di Firenze termina con un divertente 1-1 tra le due squadre: sono i Viola inizialmente a passare in vantaggio con un gol di Belotti che viene annullato dal var per posizione di fuorigioco. Prima della fine del primo tempo sono i ragazzi di Gilardino a trovare il gol con un rigore trasformato da Gudmundsson. C'è però la reazione della Fiorentina che al 54' trova il pareggio su un colpo di testa di Ikone. Verso il finale viene assegnato inizialmente un rigore per il Genoa, tolto poi con la revisione al var. Finisce 1-1 con la Fiorentina che rallenta la corsa verso l'Europa.

Atalanta-Verona

Rimonta clamorosa quella del Verona in casa dell'Atalanta: i padroni di casa dopo 20 minuti si trovano già avanti di 2 gol con Ederson e Scamacca. I bergamaschi sciupano diverse occasioni da gol che lasciano ancora aperto il match. Reazione importante quella del Verona che accorcia le distanze con Lazovic per poi trovare il gol del pareggio con Noslin che vale il 2-2 finale. Passo falso per l'Atalanta dopo l'impresa di Anfield, con il Verona che invece conquista un buon punto in ottica salvezza.