Lazio-Sassuolo l'ultima stagionale, i risultati negli ultimi dieci anni

Con il pareggio rimediato a San Siro contro l'Inter, con un gol che ricorda molto quello subito dai biancocelesti proprio contro i neroazzurri al termine dello scorso anno, la Lazio è salita a quota 60 punti in classifica, dicendo addio alla speranza di superare la Roma in vista nella possibilità Champions anche con il sesto posto, e mantenendo invariati i sei punti di vantaggio sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, con i viola che al termine del campionato recupereranno la gara con l'Atalanta. Il pareggio di Dumfries ha messo i biancocelesti nelle condizioni di dover fare almeno un punto nell'ultimo gara di questo campionato, quando domenica alle 20.45 la squadra di Tudor affronterà all’Olimpico il Sassuolo, reduce nel weekend dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari di Ranieri, per un risultato che ha certificato la matematica retrocessione in serie B della squadra emiliana.

Il bilancio

Avvicinandoci verso l'ultima sfida di questa edizione della serie A, andiamo a vedere qual è stato il bilancio dei biancocelesti nelle ultime uscite stagionali degli ultimi dieci anni. In termini di risultati, il bottino ottenuto racconta di tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte, per delle partite che negli anni hanno riservato grandi traguardi ed enormi delusioni, passando anche per mere gare di fine stagione a giochi ormai già compiuti.

I due spareggi Champions

Memorabile la notte di Napoli della stagione 2014-2015, quando la squadra di Pioli espugnò l’ex San Paolo, con il rigore fallito da Gonzalo Higuaìn e il 2-4 finale che spedì i biancocelesti a giocarsi il preliminare di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Altrettanto indimenticabile, in senso negativo, lo spareggio perso dai biancocelesti contro l'Inter di Spalletti al termine del campionato 207-2018, quando orfana di Luis Alberto e di un Immobile condizioni fisiche accettabili, la Lazio crollò per 2-3 con il gol di Vecino, per una delusione enorme che si aggiunse agli innumerevoli torti arbitrali subiti da quella squadra. Altra gara di spessore fu quella di Napoli al termine del campionato 2019-2020, dove se la Lazio uscì sconfitta per 3-1, quantomeno Ciro Immobile eguagliò il record di reti di Higuaìn. Rilevante anche quanto avvenuto lo scorso anno, con la squadra di Sarri che si impose ad Empoli con il punteggio di 0-2, centrando il secondo posto in classifica.

La gara di domenica con il Sassuolo potrebbe consegnare alla Lazio la partecipazione alla prossima Europa League, un risultato insperato qualche giornata fa, con Tudor bravo a sfruttare un calendario agevole, per regalare ai biancocelesti la partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League.