Lazio-Sassuolo, info importanti per i possessori dei parcheggi B1 e B2: il comunicato

Dopo il pareggio per 1-1 in casa dell’Inter, nell’ultima trasferta stagionale, la Lazio si appresta a tornare a giocare in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti infatti, domenica sera, sfideranno il Sassuolo, per conquistare il punto che gli permetterebbe di assicurarsi il settimo posto matematicamente e quindi un posto nella prossima Europa League. Il Sassuolo, sconfitto in casa dal Cagliari nell’ultimo turno (0-2), è matematicamente retrocesso in Serie B.

Lazio-Sassuolo, il comunicato biancoceleste sulle info per i possessori dei parcheggi B1 e B2

La Lazio, attraverso il proprio sito, Sslazio.it, ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale, tutte le importanti informazioni per i possessori dei parcheggi B1 e B2 in vista del match di domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Sassuolo:

“La S.S. Lazio comunica ai possessori dei parcheggi B1 e B2 di Viale delle Olimpiadi che, per la gara di domenica 26 maggio contro il Sassuolo, non potranno usufruire del permesso, come comunicato ad inizio stagione, a causa degli allestimenti ancora in essere degli Internazionali BNL d`Italia di tennis”.

Lazio-Sassuolo, data e orario della gara dell’Olimpico

La sfida tra Lazio e Sassuolo, valida per la 38° giornata del campionato di Serie A, è in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Nella giornata di ieri, attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato date ed orari dell’ultimo turno del campionato 2023/2024.

Lazio-Sassuolo andrà in scena domenica 26 maggio alle ore 20:45.