Il calcio in Italia si ferma per Papa Francesco ma non il suo San Lorenzo

La morte di Papa Francesco ha destato dolore, tristezza, anche per i non credenti o per chi appartiene ad altri orientamenti religiosi. La definizione del Santo Padre sfugge da ogni canone solito e con la sua umiltà e solidarietà ha conquistato tutti. Il calcio italiano si è fermato per rispetto, omaggiando quello che ha fatto ed è stato Papa Francesco e sopratutto in segno di lutto.

Come accaduto giorni fa, nel giorno della morte del Santo Padre, sono state annullate tutte le partite del campionato di serie A, inoltre la stessa cosa è avvenuta nel giorno di sabato 26 aprile, il giorno dei suoi funerali.

L'omaggio dei tifosi del suo San Lorenzo

Una chiesa colorata di rossoblu, i colori della squadra per cui tifava il Santo Padre, il San Lorenzo. Una Messa per Papa Francesco, il tifoso più famoso della squadra e «miglior giocatore del mondo». Quasi duecento sostenitori della squadra argentina del San Lorenzo de Almagro hanno partecipato alla funzione religiosa, tenutasi nella Cappella di San Antonio nel quartiere di Almagro a Buenos Aires, dove il sacerdote salesiano Lorenzo Massa fondò il club “azulgrana” nel 1908 per strappare i ragazzi alla strada. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, sopratutto nel mondo del calcio.

Il club e il calcio argentino come si sta comportando?

La commozione è tanta, il sud America e l'Argentina sono territori particolarmente cristiani e cattolici. Tante le iniziative per ricordare Papa Francesco e vivere questo lutto che ha sconvolto il mondo intero.

Nel calcio però le cose son ben diverse. Il San Lorenzo, squadra per cui tifava Papa Francesco, non si è fermata, addirittura giocherà nel giorno dei suoi funerali alle ore 22 contro il Rosario Central.