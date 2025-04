Lazio-Parma, sei risultati utili consecutivi per i crociati

Serviva una prova di spessore alla Lazio, reduce dalla delusione europea contro il Bodo/Glimt. Dopo i supplementari e i calci di rigore, che avevano messo a dura prova le energie fisiche e mentali della squadra di Baroni, la Lazio è ripartita dal successo esterno di Marassi. L’espulsione di Otoa e il gran gesto tecnico di Castellanos hanno indirizzato in dieci minuti la sfida, con i biancocelesti che hanno raddoppiato grazie alla seconda rete consecutiva di Dia. Il percorso in Serie A della Lazio proseguirà questo lunedì, con Zaccagni e compagni che riceveranno all’Olimpico il Parma dell’ex giallorosso Chivu. Oltre che per proseguire la corsa ad un posto in Champions League, la Lazio proverà anche a vendicare l’esito emerso dalla sfida del Tardini il 1° dicembre scorso: i crociati uscirono vincenti con il punteggio di 3-1, con la Lazio che si vide annullata la rete del vantaggio, firmata da Rovella dopo due minuti di gioco. Man e Haj Mohamed firmarono il doppio vantaggio per gli uomini di Pecchia, con Castellanos che accorciò le distanze al minuto 80’: rete che servì a poco, considerando come Del Prato chiuse la sfida in pieno recupero

Cinque risultati consecutivi

Con sei punti di vantaggio sul Venezia terzultimo, sotto la guida del neo tecnico Chivu il Parma ha ritrovato serenità sotto il profilo dei risultati. Il momento degli emiliani è stato coronato dal successo contro la Juventus arrivato mercoledì, grazie all'asse Valeri Pellegirno. Il successo ai danni dei bianconeri è stato il sesto risultato utile consecutivo ottenuto dagli emiliani, per un esito utile in chiave Champions League, in attesa dello scontro diretto dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Dopo i pareggi con Torino, Monza, Hellas, Inter e Fiorentina, è arrivato proprio il successo contro la squadra di Tudor, per dei punti che hanno contribuito a muovere costantemente la classifica e a restituire serenità alla squadra allenata da Chivu.

L’impatto di Mateo Pellegrino

Decisivo nella sfida dello scorso mercoledì, Mateo Pellegrino ha regalato al Parma i tre punti. Arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Velez, l'attaccante argentino ha esordito il 22 febbraio scorso contro il Bologna, e oltre al gol contro la Juventus, ha contribuito con una doppietta nel pareggio casalingo contro il Torino dello scorso 8 marzo. Occhi puntati dunque sull'argentino, partito titolare contro Fiorentina e Juventus, e che sta trovando sempre più minuti nell'alternanza con Bonny.