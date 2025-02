Abbate: "Sensazioni non buone per Castellanos. Il rischio è..."

Nella trasmissione “Lazio Social Club” a Radio Laziale, Alberto Abbate de Il Messaggero è intervenuto per commentare le scelte di formazione contro il Venezia a cui sarà costretto Baroni in base alla squalifica di Rovella e all'infortunio di Castellanos. Inoltre, il giornalista si è soffermato sulle condizioni dell'attaccante, uscito nel corso della gara contro il Napoli.

L'intervento di Abbate

Le sensazioni non sono buone, Castellanos è uscito in lacrime, si pensa ad uno stiramento di primo o secondo grado, per cui ad un mese di stop. C'è anche il rischio che possa essersi strappato, stile Vecino. Il grosso timore è che possa esser un terzo grado, e non uno tra il primo e il secondo. Comunque rischierebbe di saltare sempre un mese con un primo o un secondo grado. Si stanno sommando tutti gli infortunati. Oggi vedremo se tornerà anche Patric, che dovrebbe tornare in anchina almeno per il Venezia. c'è qualche ritardo con Vecino, penso che possa rientrare più con il Milan che con l'Inter. Belahyane contro il Venezia? Do per sconto che ci sia Dia contro il Venezia al posto di Taty, se Dele-Bashiru no gioca nemmeno con il Venezia quando? potrebbe giocare sulla mediana o sulla trequarti. Secondo me, con il senno di poi, è stato un errore non metterlo sulla trequarti al posto di Pedro contro il Napoli, ci stava tutto.

Per Venezia-Lazio si ragiona anche sul turno di Coppa Italia?

Secondo me un minimo di calcoli li farà. La partita più importante è quella contro il Venezia, la Lazio non può permettersi un altro passo falso. C'è il pericolo in queste due settimane che li possa avere, soprattutto contro il Milan a san sire, hai il fiato sul collo della Juventus, il recupero di Milan e bologna. non puoi permetterti di perdere punti contro questi squadre che devono salvarsi. Il mercato di gennaio ha rinforzato tantissimo il Milan. Belayhane mi aspettavo che potesse debuttare ghia in qualche spezzone. Vai a Venezia senza aver mai testato un giocatore che andrebbe a sostituire Rovella dal primo minuto.

Sulla gara contro il Napoli e sugli scontri diretti