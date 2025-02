Simonelli (Pres. Serie A): "Prossima stagione? Al via dal 23 agosto. Sul Var a chiamata..."

Il nuovo presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 sulle possibili novità che potrebbero coinvolgere il campionato italiano, come il Var a chiamata, la data di inizio della prossima stagione e sui problemi degli stadi in Italia. Di seguito le parole di Simonelli.

Le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A

Il nostro è un bel campionato, combattuto, a conferma di ciò lo dimostrano partite come Lazio-Napoli, gara di alto livello. Nonostante non abbiamo spesso stadi adatti, non tutti sono lo Juventus Stadium, eppure il nostro è un campionato molto seguito: ci sono di media 31 mila spettatori che ci seguono a partita.

Il problema degli stadi

Uno dei problemi da risolvere è proprio quello degli stadi. Anche il ministro Abodi è sulla mia stessa linea, c'è bisogno di un unico commissario per semplificare i lavori e le procedure. Spero che possa essere nominata entro il termine di febbraio una figura come un commissario per gli stadi, in modo che possa svecchiare la situazione. Alcuni stadi hanno di media 66 anni. Rispetto ad oggi il calcio di 66 anni fa era molto differente. Questo è un primo elemento su cui è necessario lavorare in modo da fornire ai nostri sostenitori un luogo confortevole.

Il cambio di formato a 18 squadre? Ci sarebbero quattro sfide in meno, ma sarebbe meno affascinante, ad oggi non credo sarà realizzabile nel breve tempo. Campionati come quello in Spagna o in Inghilterra hanno sempre 20 squadre.

Sul Var a chiamata

Non credo ci sia un opinione positiva sul Var. Tutte le tecnologie che aiutano a migliorare la trasparenza dei casi sono le benvenute, ma è anche vero che in certi casi il Var non funziona bene, come nel caso dell'espulsione di Tomori in Empoli-Milan. Questo dipende dall'IFAB e dal suo protocollo. Il primo marzo ci sarà una riunione per valutare nuovamente i protocolli del Var, spero che gli errori possano indurre a migliorare le cose. Sono assolutamente favorevole al Var a chiamata: poter chiamarlo in caso di dubbio sarebbe un progresso positivo. Sono favorevole, credo che diversi presidenti e tecnici siano d'accordo con me.

Sull'inizio della prossima stagione