Sarri-Panathinaikos: è arrivata la risposta del tecnico

Nei giorni scorsi è arrivata una ricchissima offerta economica (triennale da 4 milioni l'anno) per Maurizio Sarri dal Panathinaikos, squadra greca che si è piazzata al quarto posto in patria totalizzando 72 punti. Secondo quanto riferito da Sky Sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio, il tecnico aveva deciso di prendere tempo, fissando oggi come termine ultimo per accettare o meno la proposta. Sarri ha scelto ufficialmente di declinare l'offerta, e quindi non volerà in Grecia alla volta di Atene per allenare il Panathinaikos.

Sin dal principio, l'ex allenatore della Lazio non sembrava molto propenso ad accettare. C'è stato anche un sondaggio del Leicester, ma allo stato attuale nulla di concreto. Sarri attende una proposta più allettante, una di quelle che lo "arrapano", per usare un suo termine.

depositphotos

La situazione panchine in Serie A:

Nel frattempo, il valzer delle panchine in Serie A potrebbe rappresentare un'opportunità per lui. Palladino è ufficiale alla Fiorentina, il Bologna è in cerca di un allenatore e i fari sono puntati su Vincenzo Italiano, libero dopo l'esperienza in viola, o in alternativa su Igor Tudor, in collisione con la Lazio. La situazione resta da monitorare, poiché sebbene il croato sembri destinato a rimanere sulla panchina dei biancocelesti, i forti contrasti e le divergenze sul calciomercato potrebbero portare a un cambio di rotta improvviso. E chissà che non possa profilarsi un alquanto romantico ritorno a Formello per il Comandante, che, per ora, monitora la situazione da lontano.

Il tweet di Gianluca Di Marzio: