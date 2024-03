Il Messaggero | Caso Luis Alberto, arriva il chiarimento dopo il "like" galeotto

Non solo Immobile. La gogna mediatica dopo le dimissioni di Sarri è toccata anche a Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo un breve messaggio sui social in cui saluta il mister, ha piazzato un like non passato inosservato al post ufficiale della Lazio in cui si annunciava l'addio al tecnico. In molti hanno storto il naso, ma per lo spagnolo indicava una manifestazione di sostegno per l'allenatore, come successo pochi giorni prima alla foto dell'infortunio di Provedel. Questa è la versione di Luis Alberto, ripetuta anche due sere fa in un ristorante dopo un incontro casuale con l'ormai ex staff tecnico.

L'addio di Sarri e di quasi tutto il suo staff (Martusciello rimane alla guida della squadra per la partita di domani) per tanti è dovuto al crollo del rendimento dei big, tra cui ovviamente anche lo spagnolo, che ora è chiamato a una risposta importante. Da domani ricomincia la corsa all'Europa, ma c'è anche la doppia cifra personale nella partecipazione a gol e assist da raggiungere. Chissà se la divisione da Sarri gli farà tornare la brillantezza sotto porta. Oggi alle 15 è prevista la solita rifinitura, mentre alle 18 la partenza verso Frosinone.

Il Messaggero