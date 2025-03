Le pagelle di Bologna-Lazio, difesa horror con KO pesante

Dopo il rischio rinvio per maltempo si gioca, al Renato Dall'Ara, il match Bologna-Lazio, scontro diretto per la zona Europa. I rossoblu arrivano carichi alla sfida dopo un buon periodo dove mostra bel gioco, punti e un'ottima classifica. Diverso il discorso in casa Lazio. Il periodo non è dei migliori per quello che riguarda gioco espresso e forma fisica. I biancocelesti vengono dall'importante qualificazione europea ai quarti di Europa League ed oggi devono stringere i denti contro una squadra di assoluta qualità.

Il primo tempo vede una buona Lazio che però non concretizza negli ultimi 20 metri e mostra una difesa troppo vulnerabile agli attacchi del Bologna. Al 16simo ne approfitta Odgaard che porta in vantaggio i padroni di casa con un gol in spaccata. Nel tempo secondo avvio shock per i capitolini, in meno di 4 minuti uno-due Orsolini-Ndoye, 3-0. Notte fonda per la Lazio.

Nella pagina successiva le pagelle della partita