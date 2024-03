Indiscrezione dalla Spagna, Sarri possibile erede di Xavi al Barcellona?

Come riportato dal Corriere dello Sport, una clamorosa indiscrezione sarebbe arrivata dalla Spagna: l’erede di Xavi, che a fine stagione saluterà il club Blaugrana, potrebbe essere proprio Maurizio Sarri, che oggi ha presentato le proprie dimissioni dalla Lazio.

Il suo nome si aggiunge alla lista del Barcellona che sembra aver trovato il lui, Flick e Roberto De Zerbi, i sostituiti ideali per riproporre quel gioco spumeggiante che tanto piace dalle parti della Catalogna. Nel DNA di tutti questi allenatori c’è una precisa e comune proposta di gioco, volta all’attacco, al possesso palla e al divertimento. Un divertimento che Sarri ha sempre cercato di trasmettere agli stessi tifosi delle proprie squadre, attraverso il gioco espresso, ma che in questa annata sfortunata alla guida delle Lazio non ci è riuscito. Una stagione segnata fin da subito dai problemi, tipici di un ciclo che forse era giunto alla fine.

In ogni caso, l’ormai ex allenatore biancoceleste, proprio per queste caratteristiche, è da sempre stimato nell’ambiente Barça, tanto da essere elogiato da un’altro che da quelle parti ha fatto la storia, non uno a caso ma Pep Guardiola.

“Non ho dubbi che sia uno dei migliori allenatori. Le sue squadre giocano davvero bene, nel Napoli ha dimostrato di essere una grande guida tecnica. Al suo gioco non manca nulla per riuscire, solo qualche piccolo dettaglio”

Così aveva dichiarato l’attuale allenatore del Manchester City, campione in carica in Champions League. Vedremo quale sarà ora il futuro del tecnico toscano, ma sicuramente non avrà problemi a trovare una panchina che gli possa donare nuovi stimoli.