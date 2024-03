AGGIORNAMENTO ore 00.20: Romagnoli ha fatto rientro ora nel centro sportivo.

AGGIORNAMENTO ore 23:55: Uscito dal centro sportivo di Formello anche Martusciello e tutto lo staff di Sarri

AGGIORNAMENTO ore 23:30: Romagnoli si allontana dal centro sportivo con la sua auto. Nessuno stop al ritiro: il calciatore è uscito con il permesso della società.

AGGIORNAMENTO ore 20:55: Arrivato il Presidente Lotito al Centro Sportivo di Formello. In serata è attesa una risposta ufficiale alle dimissioni del tecnico

AGGIORNAMENTO ore 20:00 : In arrivo il presidente della Lazio Claudio Lotito a Formello. Lo staff di Sarri non ha presentato le dimissioni quindi domani l’allenamento sarà guidato da Martusciello. Intanto Guendouzi ha fatto ritorno al centro sportivo, il centrocampista francese aveva un permesso.

AGGIORNAMENTO ore 19:10 : Mattéo Guendouzi ha lasciato nuovamente il centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO ore 19:00 : Come riportato da Gianluca Di Marzio, a Formello c’è una situazione a dir poco particolare. Martusciello e il suo staff si trovano ancora all’interno di Formello e stanno dirigendo il lavoro della squadra in ritiro. Aspettando nuove comunicazioni ufficiali da parte della Lazio, resterà Martusciello alla guida della compagine biancoceleste: ad avere presentato le dimissioni infatti, al momento, resta il solo Sarri.

AGGIORNAMENTO ore 18:49 : Sono rientrati tutti i giocatori a Formello, da adesso al via il ritiro che comincerà da oggi.

AGGIORNAMENTO ore 18:02 : Hanno da poco lasciato Formello anche i collaboratori di Sarri: Nenci, Pasqui e Ranzato.

AGGIORNAMENTO ore 16:57 : In questi minuti, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, Maurizio Sarri ha lascito il Centro Sportivo biancoceleste di Formello. Nonostante questo, confermato il ritiro per i giocatori biancocelesti a Formello.

AGGIORNAMENTO 16:40 : Il centrocampista francese della Lazio, Mattéo Guendouzi, ha lasciato il Centro Sportivo di Formello.

Nelle prime ore del pomeriggio è arrivata la notizia: Maurizio Sarri ha presentato alla società biancoceleste le dimissioni da allenatore della Lazio.

Maurizio Sarri si trova al Centro Sportivo di Formello, dove la squadra è in ritiro dopo la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro l'Udinese per 1-2, quarta consecutiva dopo Fiorentina, Milan e Bayern Monaco. Il tecnico è stato intercettato seduto sui gradini vicino al campo, in compagnia del Direttore Sportivo Angelo Fabiani e del Club Manager Alberto Bianchi.