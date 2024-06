Capodaglio a Radiosei: “I tifosi della Lazio vogliono essere messi al centro, questa società va contro…” (AUDIO)

La Lazio fa sempre campagna acquisti a ribasso, anche quando ci si aspetterebbe un passo in avanti nelle stagioni in cui ci sono più risorse. I nomi che leggo in questi giorni non scaldano, parliamo di giocatori di Verona e Salernitana. Un’eccezione potrebbe essere Stengs del Feyenoord che abbiamo seguito anche contro la Lazio stessa in Europa. La gente vuole qualcosa di diverso, qualcosa di più, vuole essere messa al centro del discorso. Quando la società Lazio ha chiesto aiuto alla propria gente ha sempre ricevuto risposte importanti. Questa società non chiede aiuti, ma va contro”.