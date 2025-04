Sabatini su Atalanta-Lazio: "Dalle due migliori alle due peggiori"

Si avvicina il match tra Atalanta-Lazio, senza meno uno dei big match della prossima giornata di campionato di serie A con due squadre però che affrontano un momento di forte flessione e sicuramente irriconoscibili rispetto al girone di andata.

A parlare della partita di domenica alle ore 18 è stato il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, analizzando anche quello che sta vivendo negli ultimi mesi la squadra di Marco Baroni.

Le parole di Sandro Sabatini sulla Lazio

Nelle critiche e nelle analisi è normale prendere di mira allenatore e società, ma si tende a tenere in disparte i giocatori trovando giustificazioni come stato di forma, condizione e altre. A un certo punto, però, è normale farsi delle domande sulla squadra. I due più 'cattivelli' sono a centrocampo e sono Guendouzi e Rovella che, dopo un girone d'andata strepitoso alla Kross e De Bruyne, adesso sono un po' calati. In questa squadra si fa fatica a capire chi sia il giocatore di riferimento, a cui aggrapparsi. Adesso c'è stato un rinnovamento, quindi è anche normale che sia così. Gli unici sono Zaccagni, Rovella, Guendouzi e Romagnoli. Atalanta-Lazio? Si affrontano due squadre che sono state tra le migliori del girone d'andata e ora sono tra le peggiori di quello di ritorno.

Gli ultimi 5 match delle due squadre

Momento particolarmente negativo in casa Atalanta e Lazio. Anche le statistiche alla mano confermano il periodo negativo degli uomini di Gasperini e quelli di Baroni.

Nelle ultime cinque partite la Dea ha collezionato due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte, tra l'altro consecutive e che corrispondono agli ultimi due match giocati. Un bottino scarno considerato che i nerazzurri erano in lizza per la conquista per il tricolore, cosa ancor possibile al momento stando alla matematica.

Dalle parti di Formello i numeri sono altrettanto bui. La Lazio nelle ultime cinque partite ha portato a casa poco, tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. I biancocelesti possono ancora sperare in un piazzamento Champions League ma le condizioni sembrano davvero avverse e sopratutto le concorrenti sembrano correre e trovarsi in uno stato generale ben diverso da quello dei capitolini.